Vasseur rilancia la Ferrari nella corsa al titolo costruttori: "In Qatar vogliamo metter sotto pressione la McLaren"

I punti recuperati a Las Vegas non sono bastati alla Ferrari per affiancare la McLaren in vetta al Mondiale Costruttori. La scuderia di Maranello dovrà tentare l'impresa in Qatar, un tracciato che la "Rossa" non ha mai digerito completamente non andando oltre la quinta piazza di Carlos Sainz nel 2023. Nonostante ciò il team principal Frederic Vasseur ci crede e ha lanciato così la corsa al titolo iridato da parte della Ferrari.