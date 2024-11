Ferrari, Leclerc contro Sainz: "Sempre la stessa cosa, ca...o"

"Cosa è successo con Charles? Non ne parlo con i media e non mi apro via radio. C'è un accordo tra di noi di non parlare pubblicamente.... degli accordi che prendiamo tra di noi prima della gara. Non è colpa di nessuno. Io avevo chiesto di fare il pit stop due giri prima perché ero in difficoltà con le gomme per via del graining. Io volevo far passare Charles ma non volevo andare sotto pressione da Hamilton e finire nel traffico. Oltretutto quando ho fatto il pit stop - con due giri di ritardo - abbiamo avuto pure dei problemi. Era una situazione complicata da gestire, è andata male ad entrambi. E mi fermo qui. Con Charles siamo sempre vicini in pista, praticamente ad ogni gara, perché siamo entrambi competitivi e abbiamo un passo simile, quindi lottiamo tra di noi. Ora pensiamo a spingere fino alla fine per battere la McLaren. Mi aspettavo di andare meglio con le gomme medie, invece mi sono dovuto accontentare di limitare i danni. Puntavo a vincere ma oggi non avevamo il potenziale, questo è il massimo che potevamo fare oggi. Dopo quello che era successo lo scorso anno qui con i tombini speravo di avere più fortuna a Las Vegas. Mi prendo questo podio intanto".