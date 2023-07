Vasseur: "Con il Budget Cap è difficile fare correzioni in corsa ma abbiamo fatto passi avanti"

© Getty Images

"Bisogna tenere a mente che a causa del Budget Cap il regolamento è più prescrittivo di prima e non è semplice fare un grande passo avanti nel corso di un campionato. Noi stiamo già lavorando al progetto della prossima stagione e tentare di correggere la direzione... Bisogna perciò adattare il proprio progetto alla situazione e, a mio avviso, in queste condizioni abbiamo fatto un buon passo avanti“. Già avvenuto nei fatti, lo "switch" ferrarista tra il Mondiale che domenica scorsa ha raggiunto la decima delle sue ventidue tappe e quello del prossimo anno, è stato in un certo senso "ufficializzato" da Frederi Vasseur (Team Principal e General Manager di Maranello) all'indomani del GP d'Inghilterra.