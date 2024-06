Vasseur carica la Ferrari in vista del Red Bull Ring: "In Austria voglio vedere un cambio di passo"

FORMULA 1

Il team principal della scuderia di Maranello ha espresso la propria voglia di rivalsa alla vigilia dell'undicesimo appuntamento del Mondiale

Verstappen detta legge a Barcellona





















































© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Frédéric Vasseur non è soddisfato della prestazione della Ferrari al Montmelò. Il team principal si aspettava molto di più nel Gran Premio di Spagna, tuttavia ora in Austria sarà necessario mostrare i passi in avanti compiuti grazie all'applicazione dei tanto attesi aggiornamenti: "La squadra deve fare uno step in più per non lasciare alcuna opportunità per strada, sia quando si tratta di giro secco in qualifica, momento chiave con rivali cosi' agguerriti e ravvicinati, sia in gara: in Austria voglio vedere un cambio di passo".

Vedi anche Formula 1 Ferrari, Leclerc vs Sainz: "Sorpasso fuori luogo". "Ha sbagliato, ne ho approfittato" Il manager francese non ha insomma lesinato critiche e sul Red Bull Ring vuole un atteggiamento diverso, che non preveda nuovi screzi fra Charles Lecler e Carlos Sainz, così come che veda la squadra su un livello diverso: "Gli upgrade introdotti nella scorsa gara hanno funzionato come da aspettative, ma abbiamo visto come i nostri rivali non stiano con le mani in mano e come, in questo momento, ci siano quattro squadre nello spazio di meno di tre decimi. In Austria, una pista che si percorre in poco più di un minuto, questi distacchi diventeranno ancora più sottili. Noi dobbiamo concentrarci molto su noi stessi perché ogni dettaglio farà la differenza e sarà fondamentale anche il lavoro di preparazione fatto a Maranello dato che col ritorno del formato Sprint avremo solo una sessione di prove libere prima della qualifica".