Una rossa per sognare: Verstappen su Ferrari al Nurburgring

"Sono appassionato di corse, anche al di fuori della Formula 1. Mi piacciono le gare con le GT3, sono la mia passione: quindi... non vedo l'ora! Ogni giro al Nordschleife è un'esperienza diversa. Anche l'atmosfera è davvero bella e ci sono moltissimi appassionati di endurance. Il mio sogno è quello di partecipare un giorno alla 24 Ore del Nürburgring. La Nordschleife è in cima alla lista delle piste sulle quali voglio correre, perché è estremamente impegnativa e lunghissima, oltre che per il suo layout storico e la larghezza limitata".