Una rossa per sognare: Verstappen su Ferrari al Nurburgring

Il quattro volte iridato punta a correre "prima o poi" la 24 Ore sulla Norsdschleifedi Stefano Gatti
© Verstappen.com/David Klopman
"Sono appassionato di corse, anche al di fuori della Formula 1. Mi piacciono le gare con le GT3, sono la mia passione: quindi... non vedo l'ora! Ogni giro al Nordschleife è un'esperienza diversa. Anche l'atmosfera è davvero bella e ci sono moltissimi appassionati di endurance. Il mio sogno è quello di partecipare un giorno alla 24 Ore del Nürburgring. La Nordschleife è in cima alla lista delle piste sulle quali voglio correre, perché è estremamente impegnativa e lunghissima, oltre che per il suo layout storico e la larghezza limitata".
© verstappen.com/David Klopman
Così come aveva fatto per quello tra Monza e Baku, Max Verstappen è pronto a sfruttare il weekend di pausa del Mondiale tra il Gran Premio dell'Azerbaijan e quello di Singapore per scendere in pista al Nuerburgring in uo degli ultimi appuntamenti stagionali della NLS (la Nürburgring Langstrecken-Serie) in programma sabato 27 settembre.
© Verstappen.com/David Klopman
Lasciato l'abitacolo della Porsche Cayman GT4 del team Lionspeed GP, il quattro volte campione del mondo olandese si appresta a fare l'upgrade, infilandosi (stavolta alla... luce del sole) in quello della Ferrari 296 GT3 gestita dal team elvetico Emil Frey Racing. Non mancherà una sorta di family feeling, visto che la vettura porterà in gara (sulla distanza delle quattro ore) la livrea Verstappen.com Racing x Red Bull, insieme a Chris Lulham, il ventiduenne pilota britannico che gareggia nel GT World Challenge Europe Endurance and Sprint Cup proprio per il Verstappen.com Racing.
© Verstappen.com/David Klopman
Dopo aver assaggiato la 296 GT3 di Maranello la scorsa primavera (provando vanamente a celarsi dietro pseudonimo di Franz Hermann), Max ha fatto un passo avanti nel weekend centrale di settembre, assicurandosi agevolmente il "pass" per guidare una GT3 in gara sul vecchio Nuerburgring. Un piacevole "stacco" a tutta velocità tra due Gran Premi, con l'intenzione di allungare sul tracciato di Marina Bay (Singapore) la serie positiva iniziata all'Autodromo Nazionale di Monza e proseguita sul "cittadino" anomalo di Baku.
© Verstappen.com/David Klopman
