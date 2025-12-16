PSG condannato a pagare 61 milioni di euro a Mbappé

Tuttavia, il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la linea degli avvocati della stella del Real Madrid, ovvero la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI). Proprio facendo leva su questo punto i legali di Mbappé avevano chiesto un risarcimento da 263 milioni di euro a fronte di un arretrato da circa 53 milioni di euro, frutto di tre mensilità (da 12 milioni di euro l'una) e alcuni bonus non corrisposti. La cifra finale da 61 milioni tiene conto anche di un risarcimento danni a favore delll'attaccante francese.