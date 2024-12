Prendi il Toro... per le corna: Liam Lawson nel 2025 al fianco di Verstappen

"Diventare pilota di Red Bull Racing è il sogno di una vita per me, è qualcosa che volevo e per cui ho lavorato sin da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Voglio dire un enorme grazie a tutto il team Racing Bulls per il loro supporto: le ultime sei gare hanno giocato un ruolo enorme nella mia preparazione per questo prossimo passo. Voglio anche ringraziare Christian Horner, Helmut Marko e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max Verstappen e di imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua esperienza. Non vedo l'ora di iniziare!" (Liam Lawson)