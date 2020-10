Un venerdì da brividi a Portimao: doppia bandiera rossa e... doppio Bottas

GP PORTOGALLO F.1 PROVE LIBERE 2

STEFANO GATTI

Valtteri Bottas sigla il miglior tempo in un secondo turno di prove libere del GP del Portogallo interrotto dalla bandiera rossa prima per l'incendio della Alpha Tauri di Pierre Gasly e poi per un incidente tra Max Verstappen e Lance Stroll, per fortuna senza conseguenze per i due piloti. Alle spalle del finlandese lo stesso Verstappen (+0.595) e Lando Norris con la McLaren (+0.803). Quarto e sesto tempo per le Ferrari di Leclerc e Vettel, separati dall'altra McLaren di Sainz. Ottavo Lewis Hamilton.

Ancora una volta quest'anno è Valtteri Bottas il pilota più veloce... fuori dai blocchi, all'inizio di un fine settimana da Gran Premio. Il finlandese ripete nella sessione pomeridiana la performance del mattino ma, alle sue spalle, è tutto diverso. Complice lo svolgimento caotico di una sessione che per la sua prima mezz'ora tutte le squadre hanno impiegato per "assaggiare" gli pneumatici Pirelli destinati alla prossima stagione e che poì è stata per due volte interrotta con bandiera rossa: prima per spegnere l'incendio che ha provocato grossi danni alla Alpha Tauri di Pierre Gasly (poi comunque buon settimo della classifica) e poi a causa dell'incidente provocato - alla staccata delle curva uno - da un'incomprensione tra Max Verstappen ed il rientrante Lance Stroll, finito nella ghiaia della via di fuga. "Contrattempo" che non ha impedito all'olandese di chiudere il secondo turno di prove libere in seconda posizione, staccato di 595 millesimi da Bottas. Non va oltre l'ottavo tempo di giornata invece Lewis Hamilton (+1.368) ma il sei volte iridato resta il favorito numero uno nella caccia alla pole position e alla vittoria nel GP del Portogallo che torna in calendario (una tantum) per la prima volta dopo ventiquattro anni.

Se Mercedes e Red Bull sono sempre e inevitabilmente là davanti, i saliscendi ed i continui cambi di elevazione di Portimao regalano più sorrisi del solito in casa Ferrari. Le Rosse si alternamo dal terzo al sesto posto della classifica con le McLaren, approfittando di un avvio di fine settimana sottotono da parte di Renault e Racing Point. Solo nel finale della sessione Lando Norris riesca a scalzare dalla terza posizione Charles Leclerc. Il britannico ed il monegasco (insieme a Verstappen) sono gli unici a contenere sotto il secondo il distacco dalla vetta: 803 millesimi per Lando, 898 per Charles. Quinto tempo per Carlos Sainz Jr. con l'altra McLaren (+1.173), sesto per Sebastian Vettel (autore di un testacoda ad inizio turno), con un ritardo di un secondo e 235 millesimi.

Oltre a Renault (nona con Ocon, 13esima con Ricciardo) ed a Racing Point (dodicesima con Perez, diciannovesima con Perez), delude anche Alexander Albon che non va oltre la decima posizione, staccato di un secondo e sette decimi da Bottas ma - soprattutto - di un secondo abbondante da Verstappen con la Red Bull gemella. Prestazione negativa che contribuisce a mettere sempre più a rischio la presenza del pilota thai-britannico nel team austriaco per il 2021, in un momento nel quale il mercato piloti sembra sul punto di sbloccarsi. Con la Red Bull stessa apparentemente indecisa sul proseguire la politica di promozione del proprio vivaio o la caccia ad un pilota d'esperienza per il 2021. I rumours di mercato sembrano aver messo le ali ai piedi - anzi alle ruote - di George Russell. Il pilota britannico (non più così certo di conservare il suo posto in Williams, minacciato da Sergio Perez) ha sfiorato la top ten, chiudendo undicesimo... proprio davanti al messicano. Nella "seconda pagina" della classifica torna invece Kimi Raikkonen che (quindicesimo) non riesce a ripetersi sui livelli dei primi novanta minuti, che Iceman aveva chiuso in ottava posizione. Meglio comunque di Antonio Giovinazzi, fanalino di coda della sessione.