Un po' d'Italia nel successo di Verstappen: dischi firmati Brembo

Un Mondiale vinto grazie ai dettagli. Max Verstappen non avrà avuto la macchina più forte nel complesso, ma quella con i componenti migliori sì. A inizio anno la scelta di Red Bull, dettata in primis dal campione del mondo, di passare ai dischi Brembo, oltre alle pinze già in dotazione, per avere una frenata più efficace. Una decisione che ha premiato con il quarto titolo piloti conquistato a Las Vegas. C'è dunque un po' di Made in Italy nella vittoria iridata di "Max il cannibale", uno degli staccatori più forti in griglia. Da Curno, lo stabilimento dove vengono prodotti in provincia di Bergamo, alla vetta del mondo. Orgoglio italiano.