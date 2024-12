Ultima fermata Abu Dhabi? Sergio Perez al capolinea

Per Sergio Perez quello che porta all'ultimo appuntamento del Mondiale potrebbe essere il conto alla rovescia della sua intera carriera in Formula Uno. All'indomani dell'ennesimo weekend di "passione" di un Mondiale completamente sottotraccia - quattro volte sul podio nei primi cinque GP poi letteralmente più nulla - si sono moltiplicate le voci di una separazione più o meno consensuale tra il pilota e la Red Bull. Abu Dhabi potrebbe fare da scenario ad un vero e proprio spareggio tra i candidati alla sua successione al fianco del quattro volte campione del mondo Max Verstappen. Stiamo parlando di Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto, con il neozelandese attualmente in vantaggio sul suo attuale compagno di squadra giapponese in VISA Cash App Racing Bulls e il rookie argentino della Williams nel ruolo di "suggestione", ultimamente indebolito dalla serie di incidenti che hanno costretto il team fondato da sir Frank a pescare nel proprio magazzino per mettere insieme le FW46 dello stesso Franco e di Alexander Albon. Ironia della sorte, a dare il colpo di grazie a Perez potrebbero essere state le tragicomiche sequenze del via della Sprint di Losail, dove Perez (al via dai box come Colapinto) si era incredibilmente "addormentato" all’accensione del semaforo verde, tanto che Franco (dopo un attimo di esitazione) lo aveva scartato sulla destra ed entrambi avevano rischiato di incrociare la traiettoria con la Medical Car che segue il gruppo nel corso del primo giro!