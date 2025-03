Ufficiale: Cadillac undicesimo team nel 2026

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, ha dichiarato: "Come avevamo detto a novembre, l'impegno di General Motors per portare un team Cadillac in Formula 1 è stata una dimostrazione importante e positiva dell'evoluzione del nostro sport. Voglio ringraziare GM e TWG Motorsports per il loro impegno costruttivo nel corso di molti mesi e non vedo l'ora di accogliere il team sulla griglia di partenza dal 2026 per quello che sarà un altro anno entusiasmante per la Formula 1".