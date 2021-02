Tutti gli uomini di Maranello per il Mondiale della riscossa: alla ricerca della performance

A poco più di un mese dal via del Mondiale di Formula Uno (ed alla vigilia della presentazione del team) , la Ferrari annuncia la riorganizzazione della propria area tecnica, con una suddivisione in quattro aree (ed altrettanti responsabili) della Direzione Chassis. La missione è naturalmente quella di definire più chiaramente ruoli e responsabilità in vista di una stagione nella quale il Cavallino Rampante è chiamato a cancellare il deludente sesto posto nel Mondiale Costruttori della scorsa stagione