Tsunoda pronto per il debutto sulla Red Bull: "Non sempre dovrò far passare Verstappen"

PEREZ "GODE": "VISTO COME E' DIFFICILE GUIDARE LA RED BULL?"

"Adesso, all'improvviso, la gente si rende conto di quanto sia difficile guidare la Red Bull". Così il pilota messicano Checo Perez, ex compagno di scuderia di Max Verstappen, in una intervista al sito web della F1, dalla sua casa in Messico, dove si sta godendo un anno sabbatico in Formula 1, in attesa di tornare nel 2026 con i nuovi regolamenti e altri due posti disponibili dopo l'arrivo della Cadillac come undicesimo team in griglia. Il messicano, escluso quest'anno per far posto al neozelandese Liam Lawson, a sua volta sostituito (e retrocesso nella Racing Bulls) dopo appena due GP dal giapponese Yuki Tsunoda, ha voluto prendersi una rivincita su coloro che lo hanno criticato per le sue prestazioni poco convincenti in Red Bull.