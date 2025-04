Red Bull in bianco a Suzuka: livrea speciale Honda per Verstappen e Tsunoda

È la seconda volta che Red Bull veste il bianco per onorare Honda. Era accaduto in precedenza al Gran Premio della Turchia del 10 ottobre del 2021, quando Max Verstappen (che di lì a poco si sarebbe laureato campione del mondo per la prima volta) e Sergio Perez avevano occupato il secondo e il terzo gradino del podio alle spalle di Valtteri Bottas, vincitore con la Mercedes della gara che quell'anno aveva preso il posto del GP Giappone, a causa delle restrizioni-covid ancora in vigore in quel Paese.