Tsunoda in Red Bull, manca solo l'ufficialità

Le regole del gioco sono chiare fin dalla firma sul contratto e valgono per tutti, da sempre. Helmut Marko negli anni non ne ha fatto certo mistero. Il volante della Red Bull non è inarrivabile per chi è cresciuto in famiglia dimostrando il suo valore in Racing Bulls, ma una volta che si è arrivati lì bisogna macinare punti e stare il più vicino possibile alla monoposto numero 1. Verstappen 36, Red Bull 36, queste le classifiche dopo le prime due gare del mondiale di Formula 1, tradotto: Liam Lawson zero punti. Max contro tutti quest’anno non è un gioco che si può fare, troppo forti le McLaren, troppo vicina la concorrenza. Il cambio volante sarà in Giappone, casa Honda, casa di Yuki Tsunoda. Manca solo l’ufficialità, solo un dettaglio in questo caso. A Suzuka andrà in scena l’ennesimo switch in corsa della Red Bull, forse si aspetta tanto a comunicare l’operazione perché nella partita potrebbe entrare in gioco anche Franco Colapinto. L’argentino, oggi terzo pilota Alpine, è in attesa di prendere il sedile di Jack Doohan, ma la pazienza non sembra essere la sua dote migliore. Colapinto, subentrato lo scorso anno in corsa a Sargeant, è riuscito a conquistare i primi punti in Formula 1 su una Williams non certo performante, ma l’arrivo di Sainz gli ha chiuso le porte e di quel finale di stagione sono rimasti solo i titoli dei giornali. Anche in Formula 1 stare troppo in panchina non fa bene, la Racing Bulls nelle prime uscite si è dimostrata competitiva, l’Alpine molto meno, e quindi l’occasione è ghiotta per l’argentino, perché mettere un piede a Faenza è un primo passo verso casa madre Red Bull. Che ne sarà di Lawson? Il futuro non sembra più essere nelle sue mani, se la coppia Horner-Marko dovesse chiudere con Colapinto, Briatore permettendo, a Liam non resterebbe altro che chiedere qualche consiglio ai vari Kvyat, Ricciardo o Perez, in caso contrario avrebbe una stagione intera in Racing Bulls per dimostrare ai suoi capi che si sono sbagliati.