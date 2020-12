Tsunoda-Alpha Tauri, svelato... il segreto peggio mantenuto del mercato piloti F.1

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Yuki Tsunoda pilota Alpha Tauri nel Mondiale 2021. Il segreto... meno segreto della Formula Uno lascia il posto alla scontata ufficialità. Membro del Red Bull Junior Team e terzo classificato nel campionato di Formula 2, il 20enne pilota giapponese è il primo "classe 2000" ad approdare nei Gran Premi da titolare. Sostituirà Pierre Daniil Kvyat al fianco di Pierre Gasly al via dell'ultima stagione nella quale Alpha Tauri (e Red Bull) monteranno la power unit Honda.

Quinto classificato nella sessione di test che ha consegnato alla storia il 2020 della Formula Uno, chiusa rispettivamente in ottava e quindicesima (nonché ultima) posizione da Callum Ilott e Mick Schumacher (che lo hanno preceduto nella classifica finale della Formula 2) Yuki Tsunoda si è così levato una piccola grande soddisfazione nella giornata di test che ha preceduto l'annuncio del suo ingaggio da parte di Alpha Tauri. Un buon inizio e discrete promesse per il 2021, dato che nella prossima stagione il giovanissimo pilota di Kanagawa guiderà per un team vincente quest'anno con il suo nuovo compagno di squadra Gasly a Monza e competitivo per i punti iridati lungo tutto l'arco della stagione. Cosa che non si può dire per la Haas-Ferrari di Schumacher Jr, mentre Ilott (deciso a non replicare con la F.2) è alla caccia di un ruolo da riserva e/o collaudatore nel Mondiale ma quella "posizione" è già di Robert Kubica (che tra l'altro è pure andato più forte di lui) nel team Alfa Romeo Sauber, per il quale il pilota di Cambridge ha girato ad Abu Dhabi.

Sul tracciato di Yas Marina, tra l'altro, nel GP conclusivo della stagione 2014, si era registrata l'ultima presenza di un pilota del Sol Levante nel Mondiale 2014: Kamui Kobayashi con la... "pessima" Caterham-Renault.

Campione giapponese di Formula 4 nel 2018, nono classificato in quello europeo di Formula 3 l'anno scorso e, appunto, terzo in quello di Formula 2 terminato il primo weekend di dicembre in Bahrain, Tsunoda approda quindi nel Mondiale in tempi brevissimi, ben supportato da Red Bull e da Honda. La sua promozione era come detto solo una formalità, almeno dai primi di novembre, dal test svolto ad Imola all'indomani del GP dell'Emilia-Romagna. Nel quale - ironia della sorte - Daniil Kvyat, che lascia il posto a Yuki - aveva "messo in pista" la sua miglior performance venti-venti, chiudendo ai piedi del podio la tredicesima tappa stagionale.

Così intanto Tsunoda e Franz Tost (Team Principal Alpha Tauri) hanno "sigillato" l'ufficialità della notizia.

“Come la maggior parte dei piloti, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre in Formula 1, quindi sono felicissimo di questa notizia. Voglio ringraziare la Scuderia Alpha Tauri, la Red Bull e il Dr. Helmut Marko per avermi dato questa opportunità e, ovviamente, anche la Honda per avermi supportato finora nella mia carriera, dandomi la grande occasione di correre in Europa. Un ringraziamento anche alle squadre con cui ho corso per poter arrivare a questo punto, in particolar modo Carlin, squadra con cui ho imparato tanto quest’anno. Mi rendo conto che l’anno prossimo porterò con me le speranze di tanti fan giapponesi di F.1 e farò del mio meglio anche per loro”.

“La Red Bull segue da un po’ di tempo la carriera di Yuki e sono sicuro che sarà una grande risorsa per la nostra squadra. Quest’anno in Formula 2 ha dimostrato il giusto mix di aggressività e buona comprensione tecnica. Durante i test di Imola dello scorso novembre, quando ha guidato la nostra vettura del 2018, in simulazione gara i suoi tempi sul giro sono stati molto costanti e ha progredito nel corso della giornata, fornendo utili feedback ai nostri ingegneri. Inoltre, la sua integrazione con gli ingegneri della Honda è stata perfetta, il che sicuramente aiuta. Durante i test di Abu Dhabi di questa settimana, ha dimostrato di imparare velocemente e di essere pronto per fare il passo verso la Formula Uno”.