Toto Wolff salta il GP del Brasile: "Questioni più importanti"

La Mercedes non avrà Toto Wolff in Brasile per il GP di Formula 1. Ad annunciarlo è stato lo stesso team principal della Mercedes: "Il Brasile sarà la prima gara dal 2013 alla quale non sarò presente. Con entrambi i mondiali vinti, rimarrò in Europa per occuparmi di altre questioni importanti". Il tedesco ha spiegato: "Non c'è alcun sentimento di appagamento. Tutti sono decisi sul migliorare sempre. Abbiamo due gare ancora prima della fine del campionato e vogliamo chiudere davanti. Il Brasile evoca bei ricordi, come l'anno scorso, quando ci laureammo campioni costruttori. Dalla ripresa dopo l'estate non siamo piu' i migliori in qualifica, ma ad Austin siamo tornati in pole, quindi lotteremo per stare davanti già al sabato".