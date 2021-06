Torna la Logitech McLaren G Challenge

VIDEOGIOCHI

Al via per il quarto anno consecutivo la competizione di sfide eRacing con tante celebrità, tra cui il pilota di F1, Lando Norris

Logitech e McLaren Racing hanno annunciato un nuovo look per la G Challenge, competizione di eRacing che è pronta ad emozionare i racers e i fan delle corse di tutto il mondo. Per i seguaci del motorsport e i piloti amatoriali, l’edizione 2021 della Logitech McLaren G Challenge 2021 aprirà i battenti il 1° luglio 2021, e sarà caratterizzata da diverse aggiunte e sfide innovative. Il torneo si espande ed include tre divisioni: Open Wheel, Stock Car e Sport Car Raging. In questo quarto anno, la G Challenge verrà giocata su iRacing e Assetto Corsa Competizione, e vedrà il suo culmine con la Grande Finale il 15 gennaio 2022 a Las Vegas, Nevada.

I vincitori delle tre divisioni del 2021 della Logitech McLaren G Challenge vinceranno un viaggio di 4 giorni per Londra (completamente spesati), per una behind-the-scene experience del McLaren Technology Centre, con gli insegnamenti del pilota di F1 Lando Norris, oltre ad un pass VIP per il Gran Premio di F1 a Silverstone 2022. Per celebrare il nuovo look di quest'anno, Logitech G e McLaren ospiteranno un celebrity Pro-Am il 7 luglio, dove le celebrità formeranno due squadre per competere in una gara Stock Car e Open Wheel. Il pilota americano William Byron e il pilota di Formula 1 della McLaren Lando Norris capitaneranno e comporranno le rispettive squadre. Altre celebrità come il rapper, cantante e cantautore A$AP Ferg, un pilota della Arrow McLaren SP, Felix Rosenqvist, il pilota americano e pit reporter della NASCAR Parker Kligerman e il campione brasiliano della 500 miglia di Indianapolis, Tony Kanaan faranno parte di questo fantastico show. Per l’Italia ci sarà poi una Wild Card, che verrà messa in palio con un torneo dedicato le cui modalità verranno svelate nelle prossime settimane.

“Il successo della G Challenge 2020 è stato garantito dallo sforzo di continuare a intrattenere i fan degli sport motoristici", ha detto Jim Hoey, responsabile di G Challenge presso Logitech G. "Quest'anno torneremo con nuovi formati, più titoli e un programma mensile di gare trasmesse che continueranno ad emozionare gli appassionati di corse in tutto il mondo.” “McLaren Racing ha visto nella Logitech McLaren G Challenge un nuovo modo per intrattenere i fan delle corse, ma ci siamo subito resi conto che era un'opportunità per collaborare con Logitech G in un settore che continua a crescere a livelli incredibili", ha detto Lindsey Eckhouse, direttore, Licensing, Ecommerce ed esports di McLaren Racing. "G Challenge è davvero qualcosa di diverso, offre un'opportunità ai piloti amatoriali e agli appassionati di sport motoristici di competere e gareggiare come professionisti. Non vediamo l'ora di un altro anno di emozioni e divertimento, rinforzando la presenza di McLaren in questo mondo in continua espansione.” I primi tre piloti di ogni divisione (Open Wheel, Stock Car e Sport Car) guadagneranno un viaggio tutto pagato per il Grand Finals Weekend dove potranno competere per il titolo. Il Grand Finals Weekend sarà ricco di attività emozionanti, tra cui un'esperienza di guida dal vivo in pista con pazzesche auto da corsa, incontri ufficiali con piloti professionisti, atleti e altre celebrità, oltre alla possibilità di vincere la McLaren Racing VIP Experience.

Le registrazioni per le qualifiche online sono ora aperte su LogitechGChallenge.com.