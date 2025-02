Time attack Mercedes in Bahrain: Russell la spunta su Verstappen, la Ferrari si nasconde

Solo sesta al tramonto di Sakhir la Ferrari con il tempo fissato da Lewis Hamilton a otto decimi esatti dalla vetta. Il sette volte campione del mondo aveva dato il cambio sulla SF-25 a Charles Leclerc, autore alla fine del nono tempo (+1.266). Per la Scuderia di Maranello lavoro concluso con qualche minuto di anticipo sulla bandiera a scacchi e un bilancio... non bilancio (per fare un gioco di parole) non particolarmente soddisfacente per la Scuderia di Maranello, alle prese appunto con qualche problemi di bilanciamento ma - ugualmente - una discreta fiducia in vista del via australiano del Mondiale. Nella classifica dei tempi overall dei tre giorni di Sakhir infatti Hamilton e Leclerc sono stati battuti solo dall'ex "cavallino" Sainz, autore giovedì 27 febbraio di una best performance da un minuto, 29 secondi e 348 millesimi dal sapore molto... promozionale. Sul ritmo-gara la McLaren campione del mondo Costruttori in carica è sembrata sempre una spanna sopra la diretta concorrenza: oltre che velocissima anche sul giro secco. A separare i due ferraristi nella giornata finale sono stati il giapponese Yuki Tsunoda con la Racing Bulls e il francese Esteban Ocon al volante della Haas powered by Ferrari, finalmente in evidenza dopo due giornate nei bassifondi del ranking.