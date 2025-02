F1, ultimo giorno test Bahrain: Leclerc davanti ad Antonelli e Norris al mattino

Per Leclerc anche un piccolo testacoda, per fortuna senza conseguenze, mentre Norris continua a impressionare per la costanza dei tempi nelle simulazioni di gara. Un dato su cui in Ferrari stanno già lavorando per trovare le contromisure. Da segnalare infine che la sessione ha subito un breve stop per l'improvvisa esplosione del vetro della cabina del direttore di gara, forse dovuta al forte vento che ha caratterizzato la mattinata sul circuito di Sakhir.