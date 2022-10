Théo... gratias: Pourchaire, debutto in Texas sull'Alfa Sauber di Bottas

FORMULA 1

Il diciannovenne pilota francese aveva già svolto un test con il team elvetico nell'estate dello scorso anno

© Twitter Debutto in un weekend da Gran Premio venerdì 21 ottobre ad Austin per Théo Pourchaire. Il diciannovenne pilota provenzale prenderà il posto di Valtteri Bottas al volante dell'Alfa Romeo Sauber C42 powered by Ferrari nel primo turno di prove libere del GP degli USA, in adempimento al regolamento che impone alle squadre di schierare le giovani promesse in almeno due turni di FP1 nell'arco della stagione.

© Getty Images

Membro della Sauber Academy, Pourchaire occupa attualmente il secondo posto della classifica generale del campionato di Formula 2 (già vinto dal brasiliano Felipe Drugovich) che si chiude - insieme al Mondiale di Formula Uno - il terzo weekend di novembre ad Abu Dhabi. Al suo attivo le vittorie nelle Feature Races di Sakhir, Imola e Budapest. Proprio all'Hungaroring, il pilota di Grasse aveva per la prima volta assaggiato la Formula Uno (e l'Alfa Sauber) nel mese di agosto dello scorso anno ma - per sostituire Kimi Raikkonen - all'epoca prossimo al ritiro - il team elvetico gli aveva poi preferito Guanyu Zhou. Quello di Pourchaire al Circuit Of The Americas di Austin non sarà però un test fine a se stesso, in quanto il team - contestualmente al test stesso - ha annunciato che Théo sarà uno dei piloti di riserva per il Mondiale 2023.

Quella di Pourchaire sull'Alfa Sauber (sotto le dichiarazioni del giovan francese e del Team Principal Frédéric Vasseur), non sarà peraltro l'unica... variazione... sul team piloti nel primo turno di prove libere del diciannovesimo appuntamento iridato: Dopo Monza, Antonio Giovinazzi sarà di nuovo al volante della Haas che passerà invece a Pietro Fittipaldi - per l'identica incombenza - in Messico e ad Abu Dhabi. Molto attesa c'è però anche e soprattutto per l'esordio in Texas del 23enne russo (con licenza israeliana) Robert Shwartzman sulla Ferrari.

© Getty Images

"Sono eccitato all'idea di fare il mio esordio in prove libere ad Austin. Sarà la seconda volta che guido una monoposto di Formula Uno ma in un certo senso si tratta di un vero e proprio debutto, visto che stavolta si tratta di una sessione di prove all'interno del weekend di un Gran Premio. È un sogno che si avvera e voglio ringraziare Alfa Romeo F1 Team ORLEN per la fiducia che mi è stata accordata e per avermi concesso questa grabde opportunità: non vedo l'ora di scendere in pista e di cercare di sfruttarla al massimo, cercando di dare una mano al team in vista del resto del weekend del GP degli USA". (Théo Pourchaire, Sauber Academy driver)

"Théo ha ottenuto grandi risultati durante questa stagione, in linea con le performances degli anni scorsi: lavoriamo a stretto contatto con lui ormai quasi da quattro anni, come membro della nostra Academy e siamo rimasti colpiti da suo continuo sviluppo come pilota ma anche - ed ugualmente importante - come persona. Siamo felici di potergli offrire la possibilità di esordire in una sessione di prove libere di un GP: se l'è meritata e sono sicuro che sarà all'altezza della situazione, aiutando il team a raccogliere dati che ci saranno utili per il GP degli USA". (Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo F1 Team ORLEN)