Test Pirelli da bagnato al Paul Ricard: Ferrari in pista con Leclerc, mercoledì tocca a Sainz

FORMULA 1

Il monegasco impegnato nel primo dei due giorni di test ferraristi con le Pirelli per il Mondiale 2022 sul circuito del Paul Ricard.

di

STEFANO GATTI

Staffetta Ferrari al Paul Ricard nell'ambito dei test con le Pirelli da 18 pollici in configurazione 2022. Charles Leclerc ha iniziato il programma di lavoro scendendo in pista con le intermedie, per poi passare alle full wet nelle ore pomeridiane. Al Ricard spende il sole ma il tracciato provenzale è uno dei pochi al mondo a poter vantare un impianto di irrigazione automatico. Mercoledì mattina la Rossa da test passerà nelle mani di Carlos Sainz.

Allo spagnolo, reduce dal secondo posto del GP di Monaco alle spalle di Max Verstappen, la Scuderia ha affidato il compito di completare la due giorni di test inizialmente "in carico" alla Mercedes che ha però dovuto... ingranare la retromarcia per questioni di contenimento dei costi: il famoso budget cap. Tornato al suo casco abituale (abbandonando quello celebrativo di Louis Chiron utilizzato lo scorso weekend) Leclerc si è rimesso per la prima volta al volante (della SF90 da lui e da Sebastian Vettel portata in gara nel Mondiale 2019) dopo la cocente delusione della rinuncia a prendere parte alla 78esima edizione del GP di casa sua, che la Ferrari ha comunicato essere dovuta alla rottura del mozzo della ruota posteriore sinistra. Un modo come un altro per voltare pagina e guardare avanti, concentrandosi... sul 2022 ma soprattutto sul sesto appuntamento iridato, in programma il primo weekend di giugno: il Gran Premio dell'Azerbaijan sul circuito di Baku: cittadino sì ma... molto diverso da quello di Montecarlo e parecchio più veloce. Insomma, in tutto e per tutto una nuova sfida, nella quale la Ferrari deve provare a confermare il trend positivo delle ultime uscite e quella monegasca in particolare.