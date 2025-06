Niente guadagni per Tarnet: l'inglese non può ritirare i 115.000 euro conquistati a Wimbledon

Il giovane inglese non fa però una piega e pensa già alla sfida con lo spagnolo: "Quello è il mio sogno. Non sono qui per i soldi, ma solo per il pubblico e l’esperienza, cercando di lasciare il segno - ha sottolineato Tarvet in conferenza stampa -. Ho lavorato duramente per ottenere questi soldi. Non ritengo siano immeritati. Forse ci vorrebbe un cambiamento nel regolamento Ncaa, ma allo stesso tempo non voglio esserne coinvolto: non è il mio campo".