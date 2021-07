Sprint Race Silverstone, Verstappen: "Posso fare una buona gara". Hamilton: "Dato tutto"

GP GRAN BRETAGNA

L'olandese è soddisfatto per aver ottenuto la pole position, il britannico sperava di fare di più

La prima storica Sprint Qualifying Race di Formula Uno porta la firma di Max Verstappen che a Silverstone, nella pista di casa di Lewis Hamilton, conquista la pole per il GP di Gran Bretagna. Tanta soddisfazione per l'olandese, protagonista di una partenza super: "Qui superare è sempre difficile, ma siamo partiti bene ed è stata subito lotta con Hamilton. Abbiamo fatto il nostro passo, ci siamo spinti al limite e le gomme erano ormai finite". F1, sabato da Sprint a Silverstone Getty Images

"Sono contento di prendere questi punti, farlo qui è strano in questo modo. Bisogna saper gestire le gomme, siamo veloci e dobbiamo esserlo anche domani e sono sicuro di poter fare una buona gara" le parole del leader mondiale.

Sarà prima fila anche per Lewis Hamilton, che però ha qualcosa da recriminare per la partenza tutt'altro che positiva: "Ho dato tutto quello che avevo, ringrazio i tifosi perché mi hanno dato tanta energia e mi dispiace non aver potuto dare loro questa gioia. Avevo centrato l'obiettivo della partenza in pole, poi qualcosa non è andata come doveva e spero di poter rimediare domani. Ogni punto conta, quindi domani tornerò a lottare. La Red Bull è davvero forte, dobbiamo inventarci qualcosa per essere migliori di loro. È un weekend fantastico, magari in futuro faremo qualcosa di simile per rendere tutto più spettacolare".

Seconda fila per Bottas, che proverà a dare del filo da torcere alla Red Bull insieme al compagno di box: "Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, volevamo sorprendere Verstappen e non ci siamo riusciti. Abbiamo mantenuto la posizione, le gomme erano un po' "bollate" ma va bene così. Domani non sarà semplice, dovesse far caldo ci potrebbero essere tanti problemi".