Sprint Qualifying Race: Bottas "regola" Vestappen e Ricciardo, Hamilton parte male, Ferrari... di rincalzo

GP ITALIA F.1 SPRINT QUALIFYING

Il pilota finlandese si aggiudica la Sprint Qualifying di Monza ma a scattare domani dalla prima fila del GP d'Italia saranno Verstappen e Ricciardo.

di

STEFANO GATTI

Il secondo esperimento della Sprint Qualifying Race va a Valtteri Bottas che domina i diciotto giri di gara e davanti a Max Verstappen e Daniel Ricciardo ma domani partirà in coda per la sostituzione della power unit. Solo quinto al tragurdo Lewis Hamilton che parte male e non va oltre il quinto posto alle spalle di Lando Norris e davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Subito ko Pierre Gasly che esce di pista alla Curva Biassono (illeso). Nel Mondiale Verstappen aggiunge due punti alla sua classifica e ne ha ora cinque su Hamilton.

Valtteri Bottas mette tutti in fila nel miniGP del sabato pomeriggio monzese ma è un soddisfazione di breve durata, visto che la sostituzione in blocco della power unit sulla sua W12 lo costringe ad un vero e proprio "testacoda", visto che il finlandese in rampa di lancio verso l'Alfa Romeo finisce direttamente in ultima fila sullo schieramento di partenza del GP vero. Il colpaccio lo mette invece a segno Verstappen che - grazie al pessimo scatto al semaforo di Hamilton, chiude la prova in seconda posizione (a due secondi e 325 millesimi da Bottas) e scatterà davanti a tutti, affiancato in prima fila - ed è una... prima visione assoluta per il 2021 - da Daniel Ricciardo (terzo a quattordici secondi e 534) che una volta tanto si è comodamente messo alle spalle il compagno di squadra Lando Norris, preso più che altro ad assicurarsi che negli specchietti retrovisori della sua McLaren la sagoma delle Mercedes di Hamilton non si facesse troppo ingombrante. Gara piuttosto anonima per le Ferrari, sesta e settima al traguardo con Leclerc e Sainz , vale a dire ad ordine invertito rispetto alla griglia di partenza. Per effetto della penalità di Bottas, nel GP d'Italia le due SF21 occuperanno quindi per intero la terza fila.