Sprint Qualifying: Bottas controlla Verstappen, Sainz completa il podio, Hamilton quinto dal fondo

GP BRASILE F.1 SPRINT QUALIFYING

Il pilota finlandese impedisce al capoclassifica della generale di fare bottino pieno nella gara-sprint da cento chilometri.

di

STEFANO GATTI

Valtteri Bottas si aggiudica la vittoria nella Sprint Qualifying di San Paolo e la pole del GP del Brasile "bruciando" Max Verstappen al via e controllandolo poi per tutti i ventiquattro giri. Ferrari sul podio con Carlos Sainz davanti a Sergio Perez e Lewis Hamilton che è autore di una straordinaria rimonta e chiude quinto una prova iniziata in ultima fila. Norris sesto davanti all'altro ferrarista Leclerc.

Con la partenza da manuale che non gli era riuscita lo scorso fine settimana in Messico, Valtteri Bottas conquista la vittoria nella qualifica sprint di San Paolo, regala un punto in più alla Mercedes sulla Red Bull nel Mondiale Costruttori (ora sono...due) e conquista la pole position per il GP del Brasile. In prima fila il finlandese troverà Max Verstappen che, battuto da Valtteri alla prima staccata, lo ha poi inseguito e nel finale anche braccato, ma senza reali chances di provare ad attaccarlo. Altri due punti in carniere però per l'olandese che porta a ventuno punti il suo vantaggio su Lewis Hamilton. Schierato in ultima fila a causa della squalifica per l'ala posteriore irregolare nelle qualifiche del venerdì, Lewis ha guadagnato quattro posizioni al primo giro, poi ha faticato di più con mastini del calibro di Fernando Alonso e Daniel Ricciardo ma nel finale si è scatenato, infilando in scioltezza (o quasi...) le due Aston Martin, Gasly con l'Alpha Tauri e poi ancora il ferrarista Leclerc e Lando Norris con la McLaren, chiudendo quinto e praticamente in scia alla Red Bull di Perez. Nel GP domenicale Hamilton scatterà quindi dalla quinta fila, dovendo scontare cinque posizioni di penalità per la sostituzione del motore.

Il terzo ed ultimo esperimento di Sprint Qualifying del 2021 premia con il podio la Ferrari. Lo firma Carlos Sainz, autore di una grande partenza che gli ha permesso addirittura di superare Verstappen alla quarta curva del primo giro, costringendolo addirittura ad allargare fuori dalla sede stradale. Lo spagnolo dividerà quindi con Sergio Perez la seconda fila del GP del Brasile mentre Leclerc - in difficoltà con le gomme - affiancherà Norris sulla terza.