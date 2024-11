Norris cede la vittoria-sprint a Piastri, Russell completa il podio, Sainz quarto

Perez e Colapinto al via dai box per interventi sulle loro monoposto in regime di parco chiuso. Norris al comando dalla pole, Piastri salta Russell, due scodate di fila di Sainz che mette in difficoltà Leclerc, chiuso e superato da Hamilton. Verstappen da sesto a nono alla fine del primo dei diciannove giri in programma. Perez ha un'incertezza al semaforo in fondo alla corsia box e viene superato da Colapinto prima ancora di entrare in pista. Alle spalle dei primi tre ci sono Sainz, Hamilton, Leccerc, Hulkenberg, Gasly, Verstappen e Alonso a completare la top ten. Verstappen comunica via radio un sottosterzo "esagerato". Norris non allunga per offrire il DRS al compagno di squadra che deve difendersi dalla Mercedes al suo inseguimento. Si forma così un trenino che va dallo stesso Norris a Hamilton. Leclerc fatica a tenere il contatto con la top five. Alle spalle dei primi tre ci sono Sainz, Hamilton, Leccerc, Hulkenberg, Gasly, Verstappen e Alonso a completare la top ten. Russell ingaggia Piastri per la seconda posizione, l'australiano resiste e Norris viene... richiamato in suo soccorso-DRS dal team papaya.