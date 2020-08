Spa-Francorchamps: Ferrari a picco nel terzo turno di prove libere, Hamilton davanti a tutti

GP BELGIO F.1 PROVE LIBERE 3

Lewis Hamilton sale in cattedra (e prenota la pole position) nel terzo turno di prove libere di Spa-Francorchamps, siglando il miglior tempo davanti alla Renault di Esteban Ocon (+0.230) ed alla McLaren di Lando Norris (+0.385). Quinto tempo per Valtteri Bottas davanti a Max Verstappen. Ancora notte fonda per la Ferrari: Charles Leclerc è 17esimo a un secondo e nove decimi da Hamilton, Sebastian Vettel 20esimo ed ultimo ad oltre due secondi.

Ferrari da incubo nel terzo turno di prove libere del GP del Belgio, l'ultimo in vista delle qualifiche in occasione delle quali,a questo punto, diventa diffficile per Charles Leclerc e Sebastian Vettel raggiungere il Q3. Il monegasco ha chiuso il turno in 17esima posizione, il tedesco addirittura in fondo alla classifica... Ritardo da Lewis Hamilton (autore del miglior tempo) di un secondo e 892 millesimi per Charles, addirittura di due secondi e 165 millesimi per Sebastian. Un tracollo che non lascia appunto speranze in vista delle qualifiche, tenendo presente che la performance ferrarista nelle Libere 3 è (purtroppo) in linea con quella delle due sessioni di venerdì.

La caccia alla pole position intanto sembra ristretta alle due Mercedes ed alla Red Bull di Max Verstappen, con qualche chance da podio poi in chiava gara per la Racing Point (stamattina però Lance Stroll e Sergio Perez hanno chiuso solo ottavo e decimo) e molta curiosiosità intorno alla Renault. Alle spalle di Lewis Hamilton (salito in cattedra dopo aver lasciato... campo libero ieri a Valtteri Bottas prima e poi a Max Verstappen) c'è infatti Esteban Ocon e non va dimenticato che la stessa posizione era stata occupata nel turno di ieri pomeriggio da Daniel Ricciardo, con l'altra monoposto giallonera. Ocon ha chiuso il turno a 230 millesimi dal Re Nero mentre Bottas e Verstappen (autori del quinto e del sesto tempo a 568 e 621 millesimi rispettivamente da Hamilton) sono stati preceduto dalla McLaren di Lando Norris (terzo) e dalla Red Bull di Alexander Albon che (una rarità assoluta) per una volta riesce a precedere il compagno di squadra Verstappen.