Spa-Francorchamps chiama Budapest, due GP agli antipodi

La carovana del Mondiale sta attraversando mezza Europa per accamparsi all'Hungaroring, pista per la quale entrambi i piloti della McLaren (primatista di vittorie ungheresi-dodici) hanno dichiarato - nel dopogara di Spa-Francorchamps - di avvertire una certa predilezione: Norris a livello di gradimento personale per le sue caratteristiche tecniche, Oscar più che altro per avervi colto un anno fa la prima delle sue attuali otto vittorie nel in Formula Uno, tante quante quelle di Norris e Leclerc, ma in un lasso di tempo molto, molto più breve.