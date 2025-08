Basket, Melli: "Trentino Cup è un rito, primo test per crescere"

"La Trentino Basket Cup è diventato un rito per noi, tappa obbligata della nostra preparazione estiva. Siamo felici di essere di nuovo qui, speriamo di ripagare tutto questo affetto con un bel weekend di pallacanestro. Sono i primi test ma sono comunque occasioni importanti di crescita". Lo detto il capitano di Italbasket, Nicolò Melli, intervenendo alla presentazione della Trentino Cup in programma domani e domenica a Trento con la partecipazione di Polonia, Islanda e Senegal. Per gli Azzurri è un vero e proprio test in via dei Campionati europei. "Finalmente torniamo a vedere basket, ci mancava - ha aggiunto il presidente di Dolomiti Energia Trentino, Luigi Longhi -. Faccio un grosso in bocca al lupo alla Nazionale, siamo sempre felici di dare una mano agli Azzurri. Qui oggi abbiamo Gigi Datome e Nik Melli, gli ultimi due italiani a vincere un'edizione dell'Eurolega. I miei migliori auguri alla squadra per l'Europeo, la squadra è giovane, mi piace molto e poi ci sono anche giocatori che abbiamo ammirato qui a Trento come Niang e Spagnolo".