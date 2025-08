Volley, Mondiali U19: Italia sconfitta dalla Francia ai quarti

Si è fermata ai quarti di finale la corsa della nazionale U19 maschile ai Campionati del mondo, rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan). Questo pomeriggio gli azzurrini di Francesco Conci sono stati infatti superati 1-3 (22-25, 25-21, 30-32, 18-25) dalla Francia, al termine di una sfida intensa e combattuta, in cui la maggior freddezza e lucidità della nazionale transalpina ha fatto la differenza nei momenti cruciali del match. Dopo un avvio equilibrato soprattutto nei primi due set, il primo portato a casa dalla Francia e il secondo dall'Italia, la partita ha vissuto il punto di massima tensione agonistica nella terza frazione di gioco, terminata ai vantaggi con un tiratissimo 30-32 in favore della squadra di coach Jean Manuel Leprovost. Finale del terzo parziale che ha galvanizzato la Francia ma pesato mentalmente a Benacchio e compagni che nel quarto e deciso set non sono riusciti a ritrovare ritmo e lucidità, lasciando spazio e campo all'allungo decisivo dei francesi, bravi a chiedere set e match sul 18-25. Nonostante la sconfitta miglior marcatore della sfida è stato lo schiacciatore azzurro Manuel Zlatanov con 24 punti; da segnalare anche i 23 punti messi a referto dai francesi Andrej Jokanovic, per lui anche 7 ace, e dal compagno di squadra Noa Duflus-Rossi. Archiviata la sfida contro la Francia, la giovane formazione tricolore tornerà in campo domani, sabato 2 agosto (orario da definire), contro la perdente dell'ultimo quarto di finale che sta vedendo impegnate Iran e Finlandia; in caso di vittoria, gli azzurrini disputeranno poi l'ultima gara valevole la finale 5/6° posto.