Shovlin: "Ruolino di marcia impressionante, Antonelli è il talento che cerchiamo"

FORMULA 1

Il Direttore Tecnico delle Frecce d'Argento si sbilancia a favore del giovane pilota bolognese

© Getty Images La lista delle "sponsorizzazioni" eccellenti al debutto di Andrea Kimi Antonelli il prossimo anno sulla Mercedes si allunga di giorno in giorno. Quasi un red carpet (anzi, black o silver, fate voi). Toto Wolff naturalmente, a più riprese nelle ultime settimane. Poi qualche giorno fa Oliver Bearman, attuale compagno di squadra di Kimi in Formula 2 (e pilota Haas nel 2025). Da ultimo Andrew Shovlin, Direttore Tecnico Mercedes: uno che la sa lunga di piloti straordinari... e di come lavorarci assieme. Il cinquantunenne ingegnere di Liverpool non si è fatto pregare per fregarsi a favore di microfono pubblicamente le mani alla prospettiva di lavorare con l'ancora per poco minorenne Antonelli, status che il nostro abbandonerà definitivamente domenica 25 agosto, il giorno del Gran Premio d'Olanda che tra poco più di due settimane segnerà la ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva. "La sua velocità è la cosa principale. Ha progredito attraverso le categorie molto, molto velocemente. Non è passato molto tempo da quando guidava i go-kart, ora è in Formula 2 e sta provando con noi da qualche tempo. Ha un curriculum davvero impressionante per un ragazzo così giovane e senza dubbio avrà un futuro brillante. Sembra uno di quei talenti naturalmente dotati dei quali tutti noi siamo sempre alla ricerca".

© Getty Images

Se Wolff "promuove" Antonelli dal punto di vista managerial-imprenditoriale e Bearman da quello della complicità professionale (poi in pista ognuno per sè, si capisce!), Shovlin lo fa da un punto di vista ancora più "inside" e approfondito, avendo già avuto modo di saggiare le qualità di Kimi nei test dei mesi scorsi con la Mercedes: prima a Spielberg e poi a Imola. Non solo: a suo parere, nemmeno la missione Mercedes in ottica 2025 (presumibilmente di nuovo in corsa per il titolo, anzi i titoli) è destinato ad influenzare la scelta del pilota da affiancare a George Russell l'anno prossimo (e presumibilmente oltre).

"A dire la verità, sulla nostra scelta di un debuttante piuttosto che di un pilota con esperienza non è influenzata dalla nostra competitività. Vogliamo i due migliori piloti e siamo concentrati sulla realizzazione della macchina migliore. Solo realizzando queste due condizioni potremo essere all'altezza delle nostre ambizioni. Di sicuro la nostra posizione nel ranking non influirà sulla preferenza per un pilota già navigato oppure di una giovane promessa".

Disponibilità (molto ben calcolata, of course) al rischio confermata insomma da parte di Mercedes e una fiducia in Kimi condizionata da un solo fattore "esterno" e da un solo nome: Max Verstappen! In un modo o nell'altro, Kimi "smuove" solo pezzi grossi: un predestinato vero, con buona pace... di Charles Leclerc, per restare appunto nelle alte sfere del Mondiale!

