Scuola di campioni Red Bull: un fallimento di grande successo

Occorre intanto sottolineare il fallimento recente del vivaio Red Bull. La scoperta di talenti veri come Sebastian Vettel e Max Verstappen (otto titoli in due... and counting) è certificata, ai danni - ma questa è la Formula Uno - di una schiera di piloti (giovani promesse e non solo: Webber, Perez e Ricciardo, quest'ultimo prodotto RB) "bruciati" dalla spregiudicatezza di Marko e Horner. Il lancio di SuperMax è però lontano quasi un intero decennio: da allora RB ha saggiato e bocciato gente come Gasly, Albon e - "storia" di oggi - lo stesso Lawson. La Storia (quella con la esse maiuscola) dà ragione al sistema, l'attualità no, o meglio cesserà di farlo quando Verstappen abbandonerà la barca al suo destino, mettendo fine ad un ciclo: il suo e quello della Red Bull. Come appunto è sempre accaduto in Formula Uno.