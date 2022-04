Scorci di futuro: F1 Commission e FIA dialogano su Sprint, power unit, helmet cameras e pneumatici

FORMULA 1

L'Organizzatore del Mondiale e squadre spingono per passare da tre a sei miniGP della vigilia ma la Federazione prende tempo.

A metà strada tra la via Emilia e... la Florida, tra Imola e Miami, la riunione della F1 Commission di martedì 26 aprile a Londra ha prodotto una serie di proposte che dovranno ora passare al vaglio della Federazione Internazionale. Si è parlato di una possibile espansione del numero delle gare Sprint del sabato, di power unit, pneumatici ed helmet cameras ma soprattutto della sostenibilità di tutte queste iniziative. Getty Images

Alla luce del successo della prime delle tre Sprint previste quest'anno (dopo Imola sarà la volta di Spielberg in estate e San Paolo il prossimo autunno), nella loro seconda riunione del 2022 - presieduta dal presidente FIA Mohamnmed Ben Sulayem - Formula One e le squadre del Mondiale si sono espresse a favore di un raddoppio del loro numero nel 2023: da tre a sei, mantenendo il format di quest'anno. Nel comunicato che riassume gli argomenti discussi e le proposte ricevute, la FIA ha a sua volta dato parere favorevole alla proposta nelle linee di principio, riservandosi però una più approfondita valutazione... d'impatto sul personale impegnato nei GP e quello delle squadre in particolare.

Per quanto riguarda invece la nuova generazione di power unit che farà il proprio esordio a partire dal 2026, gli obiettivi chiave sono quattro:

- mantenimento dello spettacolo;

-sostenibilità ambientale ed economica;

-attrattività nei confronti nuovi Costruttori.

Più ravvicinate (e confermate) le decisioni riguardanti le telecamerine montate sui caschi dei piloti e quelle sugli pneumatici. Dal 2023 le helmet cameras saranno rese obbligatorie - da Regolamento Tecnico - per tutti i piloti. Unanimità da parte della F1 Commission per quanto riguarda l'esperimento di ridirre da 13 ad 11 i set di pneumatici in due GP della prossima stagione, con l'obiettivo di valutarne l'impatto e quello più generale di fare un passo avanti verso un impiego più sostenibile degli pneumatici stessi.