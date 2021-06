Scambio "alla pari" tra Russell e Bottas: il passaggio di consegne è dietro l'angolo. George "vede" la Mercedes

FORMULA 1

Secondo Dr. Helmut Marko (che tira acqua al suo mulino) la giovane promessa britannica ha un piede nella Mercedes. L'annuncio entro l'estate.

di

STEFANO GATTI

Le sue performances recenti a Montecarlo e Baku non sono state particolarmente brillanti ma per George Russell il futuro è empre più a tinte... fosche ... nel senso della Freccia Nera Mercedes che il 23enne pilota di King's Lynn si appresta ad ereditare da Valtteri Bottas! Come avevamo anticipato, l'annuncio ufficiale arriverà entro l'estate ma non è escluso che la "promozione" sia resa pubblica già tra un mese nel weekend del Gran Premio d'Inghiterra.

A dare un colpo d'acceleratore a "rumours" già ben consolidati è stato recentemente... Helmut Marko! Mossa destabilizzante da parte dei diretti rivali di Lewis Hamilton e della Mercedes nella sfida per il titolo? Potrebbe essere, visto che la sfida stessa - si sa - si gioca quest'anno punto su punto e soprattutto senza esclusione di colpi. Provare ad intaccare le certezze di Lewis (che per certo non vede di buon occhio l'arrivo di Russell nel garage a fianco) può aiutare la causa dei "Tori". Guerra di parole, prima che il Re Nero e Max Verstappen tornino ad incrociare le traiettorie questo fine settimana al Gran Premio di Francia, dopo il sorpasso in vetta operato da Max in quel di Montecarlo ed il successivo "pareggio a reti inviolate" del recente GP dell'Azerbaijan a Baku.

Che Russell sia destinato alla Mercedes da mesi non è più un segreto. Quale può essere invece... l'avvenire di Bottas in Formula Uno? Allo stato attuale l'unica chance del finlandese di rimanere nel Mondiale risiede in uno scambio diretto di piloti tra Williams e Mercedes, appunto. Valtteri non pare al momento molto preoccupato. Nei giorni scorsi intanto VB77 ha trascorso qualche giorno di relax attivo (bicicletta!) in Corsica, preparandosi al clima "mediterraneo" del Paul Ricard, senza negarsi una sosta emozionale al cippo eretto in memoria del connazionale Henri Toivonen e del nostro Sergio Cresto, scomparsi nell'icidente con la Lancia Delta S4 nel Tour de Corse del 1986, trentacinque anni fa il 2 maggio scorso.

Possibilità di un "ritorno a casa" a parte (la Williams è la squadra con la quale ha esordito nel Mondiale), per Valtteri una buona alternativa sarebbe quella di affrontare un periodo sabbatico, magari tenendosi in forma in altre specialità del motorsport e... tenendosi libero (e facendosi trovare pronto!) come eventuale "supersub" nell'abitacolo di una monoposto da Grand Prix non appena se ne presentasse l'opportunità: un po' come capitato nel 2020 a Nico Hlkenberg, sostituto di lusso dei "quarantenati" della Racing Point Sergio Perez e Lance Stroll a Silverstone ed al Nuerburgring. Opportunità che permisero al tedesco di rimettersi in mostra, anche se solo per essere poi "bruciato" dallo stesso pilota messicano (vincitore due domeniche fa a Baku) nella corsa alla seconda Red Bull...