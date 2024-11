San Paolo, pensaci tu! Con Bortoleto tornano i brasiliani

Da Senna a Bortoleto, passando per Massa. Trentuno anni dopo l'epilogo della saga di Magic e otto dopo il ritiro del ferrarista vicecampione del mondo (anzi "quasicampione") 2008, il Brasile torna ad avere in pianta stabile un proprio rappresentante al via del Mondiale. E lo fa con un pilota originario di San Paolo, la megalopoli che ha dato i natali alla maggior parte dei piloti (brasiliani appunto) approdati al Mondiale... con fortune quantomai alterne. La firma di Gabriel Bortoleto (attuale leader del campionato di Formula 2) sul contratto pluriennale che lo lega alla Sauber dal 2025 colma un vuoto e sana un "vulnus" fin troppo prolungato nel tempo: sia dal punto di vista della tradizione motoristica della nazione verdeoro, sia da quello della "visione" dell'Organizzatore USA del Mondiale: il business, insomma. Bortoleto si accinge intanto ad una missione parecchio impegnativa, nella quale hanno fin qui fallito Pietro Fittipaldi e Felipe Drugovich. Il nipote del due volte campione del mondo ha preso parte agli ultimi due GP della stagione 2020 (Sakhir e Abu Dhabi) con la Haas-Ferrari in sostituzione di Romain Grosjean, miracolosamente sopravvissuto al gravissimo incidente al via del GP del Bahrein, chiudendo però entrambi in coda al gruppo. Un po' più recentemente, il campione 2022 di Formula 2 (impresa che Bortoleto sta provando a ripetere) non è almeno fin qui andato oltre al ruolo di pilota di riserva Aston Martin e a tre apparizioni nelle prove libere del venerdì, "rischiando" di debuttare nel 2023 al GP del Bahrain al posto dell'infortunato Lance Stroll, rimessosi però giusto in tempo...!