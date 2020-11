Sakhir sorride subito alle Mercedes, la Ferrari bussa alle porte della top ten

GP BAHREIN F.1

di

STEFANO GATTI

Quattrocentoquarantanove millesimi di secondo separano Lewis Hamilton da Valtteri Bottas in cima alla classifica dei tempi delle Libere 1 di Sakhir ma sfiora già il secondo pieno il ritardo dei primi inseguitori delle Frecce Nere: Sergio Perez è terzo a 967 millesimi, il ferrarista prossimo venturo Carlos Sainz è quarto a 985 millesimi. Pierre Gasly (quinto con l'Alpha Tauri) precede Max Verstappen. Ferrari lontane dal vertice: undicesimo tempo per Charles Leclerc, dodicesimo per Sebastian Vettel.

Istanbul sembra già lontana per la Ferrari che inizia il weekend del GP del Bahrein ai margini della top ten o più precisamente appena al di fuori. Charles Leclerc e Sebastian Vettel chiudono i primi novanta minuti di prove libere con l'undicesimo ed il dodicesimo tempo ed un distacco di un secondo e mezzo da Lewis Hamilton che mette a segno il miglior tempo chiarendo subito i rapporti di forza Mercedes ed infliggendo quasi mezzo secondo a Valtteri Bottas. Non smette di stupire Sergio Perez. Reduce dal secondo posto nel recente GP della Turchia, il messicano chiude con il terzo tempo la prima sessione di quello che potrebbe essere il suo terzultimo GP prima dell'anno sabbatico che Sergio sembra intenzionato ad osservare nel caso in cui Nico Hulkenberg (come appare sempre più probabile) la spuntasse nella loro sfida per il volante della Red Bull attualmente affidata ad Alexander Albon. Il pilota britannico di origini asiatiche ha comunque portato a termine le Libere 1 in settima posizione, immediatamente alle spalle del suo capitano Max Verstappen. un secondo e 261 millesimi il ritardo dell'olandese da Hamilton appena otto millesimi in più per Albon. Davanti ad entrambi c'è però Pierre Gasly con la "sorella minore" Alpha Tauri (+1.016) mentre - salendo ancora - Carlos Sainz Jr. (quarto) è l'ultimo dei piloti in grado di stare sotto il secondo di ritardo dal Re Nero.

A chiudere la porta della topo ten in faccia alle Ferrari ci sono le Renult di Esteban Ocon (ottavo) e di Daniel Ricciardo (decimo). A dividere le due monoposto giallonere c'è il rosa della Racing Point di Lance Stroll. Robert Kubica (in pista per il suo quarto venerdì mattina del 2020) non fa rimpiangere troppo Kimi Raikkonen e chiude il turno tredicesimo (+1.699) mentre Antonio Giovinazzi parcheggia l'altra Alfa Romeo Sauber il sedicesima posizione.