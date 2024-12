Leclerc: "Giornata meravigliosa e complicata". Sainz: "Sono in fiducia, ma sarà dura"

"La penalità in griglia non è l'inizio ideale ma non cambia il nostro approccio, i conti si fanno domenica sera. Statisticamente per noi è molto difficile ma come sapete già noi siamo decisi a spingere a fondo fino all'ultima curva dell'ultimo giro, concentrandoci solo su noi stessi. Come recentemente a Las Vegas e in Qatar la chiave di tutto è la preparazione del giro lanciato e in particolare il riscaldamento delle gomme. Cambia tutto da una mescola all'altra, oltre che da un turno di prove all'altro. Questo significa che conta solo l'ultimo giro del Q3. Il nostro bilanciamento è buono, dobbiamo solo prepararci bene a quell'ultimo giro. Bisogna sapersi adattare rapidamente al variare delle condizioni ambientali. Se mi chiedete un bilancio di questa stagione, beh premetto che per quello definitivo preferisco aspettare domenica sera. In ogni caso possiamo già ritenerci soddisfatti: abbiamo vinto cinque GP e fatto il 55 per cento di punti in più della scorsa stagione, e siamo ancora in lotta per un titolo. È stata una buona stagione anche come team, come umore generale e come approccio. Speriamo in un finale... emozionante! Per quanto riguarda il debutto di Arthur Leclerc, beh se lo meritava. Ha svolto lungo tutta la stagione un lavoro fondamentale al simulatore ed erra opportuno dargli la possibilità di confrontare la simulazione con la realtà della pista".