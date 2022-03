Sainz: "Siamo pronti, ma partiamo da zero. Mi trovo bene con questa Ferrari"

TEST F1

Il pilota spagnolo è soddisfatto del lavoro fatto nei test, ora testa al primo weekend di gara

La Ferrari sorride al termine della tre giorni di test in Bahrain, con una F1-75 che ha rubato la scena alle grandi Mercedes e Red Bull con risultati esaltanti con la coppia Leclerc-Sainz. Al termine della sua tre giorni di prove, lo spagnolo si è detto soddisfatto della nuova Rossa: "Abbiamo fatto dei passi avanti e si vede nella macchina, siamo pronti per domenica e i test invernali sono stati più che positivi. Abbiamo fatto tante prove per la gara e per il passo qualifica, sono molto felice perché capisco bene questa vettura. Sul giro secco non so però ancora cosa aspettarmi". Getty Images

"Ferrari competitiva per gli altri? Penso sia normale parlare di favoriti all'inizio, lo si fa sempre anche quando non si sa nulla. Noi sappiamo che Red Bull e Mercedes vanno forte, ma non sappiamo se sono più o meno forti di noi e non vogliamo fare commenti. Aspettiamo la pista, settimana prossima arriviamo e dopo che abbiamo aspettato 2-3 mesi possiamo aspettare qualche giorno in più prima di dire qualcosa. Fa piacere sentire parlare di noi, anche se non so perché tutti fanno il nostro nome" ha aggiunto.

Il pilota madrileno non si vuole comunque sbilanciare: "Partiamo tutti da zero, c'è imprevedibilità e incertezza. Basta che uno fa il miglior tempo e dicono che è la macchina più veloce. Bisogna solo aspettare qualche giorno in più. Sono macchine più difficili da guidare, più dure e sinceramente si perde tempo per adattarsi. Io ci sono riuscito solo oggi, dopo tanti giorni di test, ma sul giro secco non so ancora che macchina troverò e non so se sarò capace di fare una qualifica buona.