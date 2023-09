 Sainz: "Obiettivo vittoria, ma il passo gara è un punto di domanda". Leclerc: "Mi è mancato qualcosina"

GP SINGAPORE F.1

I due ferraristi non si sbilanciano sulle chances di vittorie nel quindicesimo appuntamento iridato

© Getty Images "Come a Monza sono partito con tanta fiducia fin dal primo turno di prove libere e sono arrivato di slancio nel Q3. Qui a Singapore un giro pulito dà sempre i suoi frutti. Abbiamo mantenuto la concentrazione. Avevo un gran passo e molto ritmo. La nostra macchina va molto bene su alcune piste e in certe condizioni, soprattutto nel giro secco. Qui ci sono tante curve con corda breve e tanti cambi di direzione, dove noi ci troviamo bene. Detto questo, gran lavoro del team: facciamo progressi. Sto guidando nel modo migliore che conosco, ho anche cambiato il mio stile per adattarlo alla Ferraraìi. Ora voglio continuare a sfruttare il momento, perché verranno anche gare più difficile. Il passo-gara resta un punto interrogativo, perché al venerdì non si riesce a provarlo molto bene. Le Mercedes sono più veloci di noi e hanno più opzioni con le gomme. Loro le consumano meno di noi. Però ci devono superare e se Charles riesce a superare Russell al via possiamo anche puntare alla doppietta, chissà! Dobbiamo tenerli d'occhio ma io devo soprattutto concentrarmi su me stesso. Il mio obiettivo è la vittoria. Darò tutto come a Monza e spero che questa volta sia sufficiente". Così Carlos Sainz racconta la sua seconda pole position nell'arco di quindici giorni (e la quinta con la Ferrari), ottenuta questa volta battendo la Mercedes di Russell e l'altra SF-23 di Charles Leclerc che vede il bicchiere mezzo pieno ma di fatto deve inchinarsi come a Monza allo straripante compagno di squadra.

© Getty Images

"È estremamente difficile fare un giro pulito qui, è sempre un equilibrio tra il primo e l'ultimo settore. Eravamo tutti molto vicini, anche la Mercedes era molto forte oggi. Qualifica interessante, purtroppo mi è mancato qualcosina per guadagnare un paio di posizioni. Anche oggi Carlos ha fatto un gran lavoro, vedremo cosa riusciremo a fare in gara. Ci sarà una sfida fisica e di grande spessore, fa tanto caldo e c'è tanta umidità. Non ci aspettavamo di essere cosi' competitivi su questa pista, è un buon segnale per il futuro. Per quanto riguarda il rallentamento nel giro di lancio in qualifica, tra piloti avevamo raggiunto una sorta di gentlemen agreement ma poi... uno o due di noi hanno iniziato a fregarsene e a ruota tutti gli altri, me compreso. È una materia da regolamentare dall'alto a questo punto".

© Getty Images

L'analisi complessiva delle qualifiche ferrariste è come sempre affidata al Team Principal Frederic Vasseur:

"Un buon weekend fin dall'inizio, abbiamo potuto costruire il nostro passo fin dal primo turno di prove libere. Però le differenze con i nostri avversari sono minime. Diciamo che il progetto portato avanti da venerdì ha dato i suoi frutti. La performance di Carlos è stata in continuità con quella di Monza: sempre là davanti. Non è stata una sorpresa e sono felice per lui. Negli ultimi GP ha fatto un bel passo avanti. La gara sarà tutta un'altra storia. Singapore è difficile sia per l'impegno fisico richiesto, sia per quanto riguarda i sorpassi e poi Russell è molto vicino a noi".