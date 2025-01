Sainz non vede l'ora: "Siamo molto solidi, entusiasti e motivati: Vamos!"

"È un momento importante per la squadra e tutti noi siamo pronti a spingere al massimo per riportare la Williams in prima linea il più presto possibile. Sono rimasto molto impressionato dal team ad nel primo test di un mese fa ad Abu Dhabi. È stato bello vedere la motivazione e l'impegno che tutti hanno messo in un test così importante, nonostante fossimo tutti al capolinea di una lunghissima stagione. Siamo così stati in grado di elaborare un piano solido e abbiamo già iniziato a mettervi mano, per fare in modo di arrivare il più possibile pronti al via dei test pre-stagionali in Bahrain e la via del primo GP in Australia. Non siamo lontani dal lancio della vettura di Silverstone e non vedo l'ora di vedere la mia nuova monoposto! Il 2025 sarà un anno entusiasmante e siamo pienamente impegnati a mettere in pista una grande stagione. Vamos!" (Carlos Sainz)