Sainz incorona Red Bull: "Meritano di dominare in F1, hanno fatto un buon lavoro"

L'AMMISSIONE

Il pilota Ferrari ammette la supremazia Red Bull, ma è fiducioso per l'arrivo dei prossimi aggiornamenti per la SF-23

"Red Bull merita di dominare, hanno fatto un buon lavoro". Parola di Carlos Sainz, che ammette senza alcun timore lo strapotere più che meritato della scuderia austriaca che nei primi due appuntamenti del 2023 di F1 ha portato a casa due successi con Verstappen e Perez. I Tori, infatti, sembrerebbero non avere rivali al momento, merito di un gran lavoro di sviluppo fatto negli ultimi anni. Sviluppi che, va sottolineato, Sainz attende dalla Ferrari per la sua SF-23.

L'inizio di stagione non è di certo stato dei migliori per la Rossa, in netta contrapposizione con quello che invece è stato per Red Bull. Per il pilota madrileno allora non c'è alcun problema ad ammettere il dominio dei rivali per il mondiale: "Hanno fatto un buon lavoro e meritano. Non sono fan di chi dice di essere preoccupato se una squadra domina in F1, se sono lì c'è un motivo. La Formula 1 è uno sport dove conta tanto la monoposto più del pilota e a Jeddah si è visto".

Il riferimento è sia alla rimonta di Verstappen, ma anche al successo di Perez: "Hanno dei piloti davvero forti, ma se hai una macchina buona come la loro, gli altri non possono di certo fare tanto per rimanere in lotta".

Sul momento Ferrari ha poi sottolineato: "Sono sorpreso dalle prestazioni Aston Martin e Mercedes, al momento sono forse due o tre decimi più veloci. Dobbiamo migliorare e sappiamo dove possiamo arrivare con gli aggiornamenti". E a proposito di sviluppi, Sainz ha sottolineato: "Non posso rivelare quando arriveranno perché non sarebbe una cosa giusta per la mia squadra, ma sappiamo già quando li avremo e cosa mirano a migliorare. Sappiamo già quali saranno i nostri tempi e come ci aiuteranno gli aggiornamento. È chiaro che abbiamo dei punti deboli".