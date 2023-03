STOP ALLE VOCI

Il team principal del team campione del mondo allontana l'inglese: "Verstappen e Perez la nostra coppia anche per il 2024"

© Getty Images Lewis Hamilton non correrà con la Red Bull il prossimo anno. Ne è convinto il team principal del team anglo-austriaco, Chris Horner, rispondendo alle voci che vorrebbero il pilota inglese destinato alla squadra campione del mondo visto il suo contratto in scadenza a fine stagione. "Quello che Lewis ha ottenuto in Formula 1 non è secondo a nessuno, ma siamo molto contenti dei piloti che abbiamo", ha detto Horner.

Vedi anche Formula 1 Perez sogna in grande, FIA nel caos: Alonso su e giù dal podio. Ferrari nel vicolo cieco? Detto che Max Verstappen è intoccabile, la Red Bull pare decisa a non scaricare Sergio Perez per fare spazio al pluricampione Hamilton. "Sono la nostra coppia non solo per quest'anno ma anche per il prossimo - ha aggiunto Horner - . Perciò non vedo come potremo accogliere Lewis".