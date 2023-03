Ferrari, Vasseur: "Le pressioni arrivano dall'esterno, Leclerc e Sainz alla pari"

FERRARI

Il team principal del Cavallino ad 'As': "Questi commenti possono influenzare il morale in squadra"

In una intervista al quotidiano spagnolo 'As' il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, parla delle difficoltà incontrate a inizio stagione. "Molte persone mi hanno detto che la Ferrari sarebbe stata difficile da gestire internamente, e non è del tutto vero. L'atmosfera e la collaborazione all'interno del team sono buone, abbiamo più pressioni dall'esterno. Se mi riferisco alla stampa italiana? E' il mio lavoro - ha spiegato - Questi commenti però possono influenzare il morale in squadra, anche se non hanno nulla a che fare con la realtà".

L'ingegnere francese si è poi soffermato sulla competizione interna tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi alla pari: "Ho lavorato 30 anni con i giovani nelle categorie junior, non c’è un primo e un secondo pilota. Tutti hanno lo stesso materiale. Se si può fare nelle categorie giovanili, non riesco a immaginare una Ferrari che non abbia questa capacita'. Poi a un certo punto della stagione forse si potrebbe dover prendere una decisione, ma abbiamo due piloti che possono vincere dei Gran Premi, fare podi e conquistare punti. Deve essere una risorsa, possiamo spingere a fondo con entrambi".

Vasseur ha parlato di un reparto che deve migliorare ("ma lo tengo per me") e ha invitato tutti i dipendenti di Maranello a sentirsi parte del progetto. "I benefici arrivano da tutti, compresa la parte di logistica -ha spiegato - Perché ciò che viene risparmiato può finire direttamente per sviluppare la macchina. E non vale solo per aerodinamica e motore. Questa è la mentalità che voglio, tutto possono portare benefici".

