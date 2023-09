 Sainz e Leclerc: "Giornata positiva, non sottovalutiamo gli avversari". Vasseur: "Red Bull nei guai? Non sono affari miei"

GP SINGAPORE

I due piloti della Rossa e il Team Principal di Maranello non si lasciano trascinare dal "percorso netto" delle Rosse a Marina Bay.

Singapore si apre nel segno della Ferrari

























































"Un venerdì positivo: la vettura è sembrata lavorare nella giusta finestra prestazionale fin dal primo giro della prima sessione, per cui nella seconda ci siamo potuti dedicare a rifinire ulteriormente il set-up. Mi aspetto che sabato la pista migliorerà ulteriormente ed avrà ancora più grip. Vedremo in quelle condizioni quanto noi riusciremo a migliorare e quello che riusciranno a fare i nostri avversari". Carlos Sainz guarda oltre la supremazia ferrarista in entrambe le sessioni di prove del venerdì di Singapore, senza sbilanciarsi più di tanto sulle chances della Rossa di ripetersi in qualifica e magari - per quanto lo riguarda - fare il bis della straordinaria pole di quindici giorni fa a Monza.

Sulla stessa linea di pensiero del madrileno (anzi, ancora più... prudente) il suo compagno di squadra Charles Leclerc, battuto di diciotto millesimi dopo aver prevalso su Carlos nel turno inaugurale.

"È stata una buona giornata: la vettura pare un po’ più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale. Lavoreremo per raffinare ulteriormente il bilanciamento della monoposto questa notte e sono fiducioso che potremo migliorare ancora domani".

Tocca come sempre al Team Principal Frederic Vasseur tracciare la rotta che separa il porto sicuro del venerdì ferrarista dal progetto ambizioso ma realistico della seconda pole in altrettanti Gran Premi:

"È stato il nostro miglior venerdì di tutta la stagione ma la qualifica è sabato. Sarà una questione di preparazione e poi gestione delle gomme, oltre che di trovare l'assetto giusto. Però va bene iniziare così. Difficile dire se faremo la pole, siamo tutti vicini Abbiamo margini di miglioramento, ma questo vale anche per gli altri.Entrambi i nostri piloti hanno il passo giusto. Non so che tipo di problemi abbiano avuto le Red Bull e onestamente non mi interessa molto. Sabato reagiranno di sicuro e troveranno il passo. Hanno avuto una giornata difficile, succede. Quando sei sotto pressione fai qualche errore in più ma - lo ripeto - non sono affari miei".