Russell: "Weekend da sogno". Hamilton: "Con un'altra qualifica forse avrei vinto"

"È stato un weekend da sogno, sono sulla cresta dell'onda! Questo posto è pazzesco, guidare dentro questo scenario è incredibile. Non poteva esserci posto migliore per fare doppietta con Hamilton. Il primo stint è stato ottimo, mi ha permesso di respingere l'attacco di Leclerc ad inizio gara. Ultimamente ero sempre molto in fiducia ma succedeva sempre qualcosa, anche la scorsa volta in Brasile. Stavolta invece la fortuna ha girato dalla mia parte. Viva Las Vegas! Volevo prendere subito un volo per Los Angeles ma mi sa che resterò qui qualche ora in più a fare festa". La vittoria nel terzultimo atto del Mondiale costringe George Russell a cambiare i suoi piani (di volo) ma il pilota inglese lo fa più che volentieri al capolinea di un weekend completamente (e anche in modo largamente inatteso) dominato dalla Mercedes.