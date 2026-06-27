Russell tra freddezza e furbizia: per Antonelli una lezione da imparare

Quando c'è di mezzo la sicurezza bisogna andarci con i piedi di piombo. Che poi i piloti di Formula Uno il piede ce l'abbiano "impercettibilmente" pesante - anche e soprattutto in situazioni limite come quelle delle qualifiche di Spielberg - è una curiosa coincidenza che ci permette di sottolineare un dato di fatto: i piloti da Gran Premio (uno per l'altro) sono gente fuori dal comune, che viaggia costantemente sul filo del rasoio, perfettamente consapevoli di quello che fanno, soprattutto sotto pressione. Muovendosi negli spazi ristrettissimi (e nei tempi millesimali) di questa terra di...nessun altro, i più bravi fanno la differenza sul resto del gruppo. A Spielberg Russell è stato il migliore, il più freddo, il più scaltro. Il più furbo, se volete.