Russell: "Sono pronto! Kimi è fantastico ma io sto entrando nella maturità"

"I miei obiettivi sono più o meno gli stessi e l'approccio non è cambiato. La Formula 1 è così unica, quindi non puoi davvero fissare obiettivi del genere. Se dico che voglio vincere quattro gare quest'anno perché l'anno scorso ne ho vinte tre, non sarò soddisfatto se ne vinco cinque ma la macchina mi avrebbe permesso di vincerne dieci. L'anno scorso le qualifiche sono state il mio punto di forza, ma il mio passo gara non è stato sempre il migliore. So di avere la velocità sul giro singolo, ma non c'è motivo per cui non dovrei essere in grado di convertirla sulla distanza del gran premio. Ho bisogno di lavorare su alcuni elementi per raggiungere questo obiettivo e ce ne saranno altri, che forse non sono chiari ai tifosi a casa ma sono in prima linea nella mia mente. La cosa grandiosa della F1 è che al via di un nuovo anno ci sono sempre tante aspettative e magari quello che l'anno prima era un punto di forza l'anno scorso potrebbe non esserlo più. Serve capacità di adattamento".