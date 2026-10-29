Russell: "Punto a vincere e a ritrovare la costanza". Bearman: "Per il rinnovo con Haas siamo ai dettagli"

"Il mio obiettivo in queste ultime gare del Mondiale è trovare costanza di rendimento, quella che è sempre stata un mio punto di forza nel passato ma che invece quest'anno mi è spesso mancata. Kimi è un ragazzo molto simpatico, il nostro rapporto è buono. Spesso il rapporto tra colleghi è compromesso da un incidente ma a noi non è mai capitato. Certo, ognuno di noi due sta un po' sulle sue nei weekend di gara, lavorando con i propri ingegneri. Essere il migliore degli altri nella classifica finale di questa stagione non è importante. Secondo, terzo o quinto per me a questo punto non fa differenza. Voglio provare a finire bene la stagione, portare uno slancio positivo verso il prossimo anno. Da quando la Mercedes ha introdotto il nuovo pacchetto di aggiornamenti la nostra performance è stata molto altalenante. In Malesia la situazione è stata problematica per entrambi, poi Kimi ha usato il nuovo pacchetto anche a Singapore e ha avuto di nuovo problemi ed è successa la stessa cosa a me ad Austin. Ha ragione Toto Wolff: questo pacchetto di aggiornamenti ha una finestra di efficacia molto stretta ed è difficile centrarla. Questo fine settimana sarà molto interessante. La Ferrari ha un turbo leggero e potrebbe essere avvantaggiata, anche se non lo sappiamo per certo. Di sicuro non sarà un fine settimana lineare".