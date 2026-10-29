F1 MEXICO

Russell: "Punto a vincere e a ritrovare la costanza". Bearman: "Per il rinnovo con Haas siamo ai dettagli"

Il compagno di squadra di Antonelli riflette sulle ragioni di un stagione nettamente al di sotto delle attese

di Stefano Gatti
29 Ott 2026 - 21:54
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Costretto ai box da un virus influenzale (come la sua ex "chioccia" Valtteri Bottas), il quasi campione del mondo Kimi Antonelli lascia ai suoi colleghi il microfono del media day di Città del Messico, a partire dal suo compagno di squadra George Russell.

GEORGE RUSSELL

"Il mio obiettivo in queste ultime gare del Mondiale è trovare costanza di rendimento, quella che è sempre stata un mio punto di forza nel passato ma che invece quest'anno mi è spesso mancata. Kimi è un ragazzo molto simpatico, il nostro rapporto è buono. Spesso il rapporto tra colleghi è compromesso da un incidente ma a noi non è mai capitato. Certo, ognuno di noi due sta un po' sulle sue nei weekend di gara, lavorando con i propri ingegneri. Essere il migliore degli altri nella classifica finale di questa stagione non è importante. Secondo, terzo o quinto per me a questo punto non fa differenza. Voglio provare a finire bene la stagione, portare uno slancio positivo verso il prossimo anno. Da quando la Mercedes ha introdotto il nuovo pacchetto di aggiornamenti la nostra performance è stata molto altalenante. In Malesia la situazione è stata problematica per entrambi, poi Kimi ha usato il nuovo pacchetto anche a Singapore e ha avuto di nuovo problemi ed è successa la stessa cosa a me ad Austin. Ha ragione Toto Wolff: questo pacchetto di aggiornamenti ha una finestra di efficacia molto stretta ed è difficile centrarla. Questo fine settimana sarà molto interessante. La Ferrari ha un turbo leggero e potrebbe essere avvantaggiata, anche se non lo sappiamo per certo. Di sicuro non sarà un fine settimana lineare".  

OLIVER BEARMAN

"L'anno scorso sono arrivato quarto qui ma non per forza quella è stata la mia migliore prestazione in Formula Uno. Quest'anno ho fatto altrettanto bene in alcune occasioni, ci è solo mancato il risultato finale. Diciamo che nel GP del 2025 ero stato un po' fortunato all'inizio... e poi bravo a mantenere la posizione.  Quest'anno non siamo così competitivi ma bisogna tenere duro perché - come ha dimostrato la gara qui l'anno scorso - bisogna essere pronti a cogliere le opportunità quando si presentano. Non sono sicuro che le caratteristiche della power unit Ferrari qui ci favoriscano, solo girando lo potremo capire. Mi sento però di essere ottimista. Per il 2027 il mio obiettivo è chiaro: voglio continuare con la Haas. Non dipende solo da me ma siamo ormai ai dettagli finali".

PIERRE GASLY

"Per certi versi la pista di Città del Messico ricorda quella di Monza dove sono partito in pole position, ma solo fino ad un certo punto, perché qui ci sono molte più curve a bassa velocità, serve molta più percorrenza. In ogni caso è una pista che mi piace. Il quinto posto tra i Costruttori per Alpine è molto lontano ma ci proveremo. A parte questo però, io preferisco concentrarmi sul singolo Gran Premio. Voglio entrare più volte possibile nel Q3 delle qualifiche perché è una condizione quasi obbligata per poter poi andare a caccia dei punti iridati alla domenica".   

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