Russell:"Pole da sogno". Norris: "Ho fatto un errore"

GP INGHILTERRA

La prima fila tutta Mercedes obbliga Norris ad attaccare fin dal via

© Getty Images "Una sensazione unica! All'inizio di quest'anno non sognavo neppure di avere la possibilità di conquistare la pole a Silverstone: è fantastico per questi tifosi che ci danno tanto energia. La macchina sta dando grandi sensazioni, nelle qualifiche ha preso vita. Qui l'atmosfera è fantastica, sarà difficile nel GP con Norris ma ora sono molto felice. Un sogno per il pubblico vedere tre piloti inglesi nelle prime tre posizioni delle prove ufficiali. Non vedo l'ora di correre". Continua il "magic moment" di George Russell nel Mondiale. Arrivato all'appuntamento di casa lanciatissimo dalla vittoria di Spielberg, il pilota di King's Lynn ha prevalso sul sette volte iridato sir Lewis Hamilton nella caccia alla pole ed è giustamente all'apice della felicità.

© Getty Images

Il sette volte iridato Hamilton accetta apparentemente di buon grado il verdetto della pista (e del cronometro) ma è sicuramente pronto a dare battaglia al suo compagno di squadra fin dal via del GP che segna il capolinea del... girone d'andata della sua ultima stagione con le Frecce d'Argento:

"Ringrazio questo pubblico, è incredibile vedere tre inglesi nei primi tre posti. Non ci aspettavamo di fare la prima fila, la macchina è fantastica, il team merita questo risultato. La macchina ha dato sensazioni grandiose. C'è ancora margine di crescita e sono fiducioso per il Gran Premio, dobbiamo lavorare insieme per tenere dietro Norris".

Recrimina su un errore nel momento clou delle qualifiche Lando Norris che puntava senza mezzi termini alla pole e deve invece "rassegnarsi" a schierarsi al fianco di Max Verstapen al via di una gara che per il pilota di Glastonbury rappresenta la prima occasione di rivincita dopo le "frizioni" austriache:

"Sono stato il più veloce quasi fino alla fine. Complessivamente sono contento però: avere tre britannici nelle prime tre posizioni è davvero bello. Ho fatto dei buoni giri, ma Russell e Hamilton hanno fatto un lavoro eccellente. Io ho commesso un errore all'ultimo tentativo, il terzo posto è comunque buono. Domani potrebbe piovere, può venirne fuori una bella gara. Sono veloce ed entusiasta di essere qui: spero di creare un bello spettacolo con George e Lewis".